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بالصور..محافظ الأقصر يهنئ المواطنين المسيحيين بعيد القيامة المجيد

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محافظ الاقصر

محافظ الاقصر

مراسل«ONA»:

هنأ محمد بدر، محافظ الأقصر، المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفالات بعيد القيامة المجيد، أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال .

وقدم «المحافظ» عدداً من الهدايا للأطفال، ووجه العلاقات العامة بالمحافظة باتخاذ اللازم نحو عمل برنامج سياحي ترفيهي للأطفال وزيارة المزارات المختلفة بالمحافظة إحتفالًا بهذه المناسبة .

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، أحمد إبراهيم نائب مدير مديرية التضامن الاجتماعي وقيادات التضامن الإجتماعي، والعميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر.

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