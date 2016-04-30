بالصور..محافظ الأقصر يهنئ المواطنين المسيحيين بعيد القيامة المجيد
مراسل«ONA»:
هنأ محمد بدر، محافظ الأقصر، المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفالات بعيد القيامة المجيد، أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال .
وقدم «المحافظ» عدداً من الهدايا للأطفال، ووجه العلاقات العامة بالمحافظة باتخاذ اللازم نحو عمل برنامج سياحي ترفيهي للأطفال وزيارة المزارات المختلفة بالمحافظة إحتفالًا بهذه المناسبة .
رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، أحمد إبراهيم نائب مدير مديرية التضامن الاجتماعي وقيادات التضامن الإجتماعي، والعميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر.