“نغم إف إم” تحتفل بالربيع عن طريق “سر النغم” و”زى الورد”

كتبت – إنجي لطفي

وضعت محطة “نغم اف ام”، برئاسة الإعلامي أحمد سمير، خطة الاحتفال بأعياد الربيع، حيث سيتم الاحتفال من خلال سر النغم، وزي الورد، وهي عبارة عن فيتشرات قصيرة بين الأغاني.

زي الورد تقدمه نهال سماحة، وهو يربط بين الورود والزهور المختلفة، واستخداماتها، وألوانها، وبين صفات البشر، في قالب خفيف يتناسب مع الربيع.

أما سر النغم، فهو يعرض تأثير الموسيقي والأنغام، علي حياتنا بكل نواحيها، وتقدمه همسة إمام، وذلك بالإضافة إلي باقة من الأغاني التي تناسب الربيع، وتدخل المستمع في حالة نسيم.

وصرحت إدارة “نغم اف ام”، أنها ستبدأ في بث سر النغم، وزي الورد، إبتداءًا من يوم الأحد ١ مايو.