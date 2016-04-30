6 خطوات صحية تكافح تسوس الأسنان

إذا كنت ترغب فى الحصول على أسنان صحية بعيدا عن مشاكل التسوس، فمن الضرورى اتباع بعض الخطوات السليمة مثل نظام غذائى صحى أو بعض النصائح التى تعمل على مكافحة التسوس.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أنه إذا لم يكن نظامك الغذائى صحيا ويحتوى على ما يكفى من الفيتامينات والمعادن، فإنك لن تحصل على أسنان صحية، أما إذا كنت تستهلك الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، فأنت أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، لأن هذه المواد تعمل على استنفاد الكالسيوم من الأسنان.

لذا يقدم التقرير بعض الخطوات الصحية البسيطة لمكافحة مشكلة تسوس الأسنان، والتى تشمل الآتى:

1-غسل الأسنان على الأقل مرتين فى اليوم.

2- استخدام الخيط فى تنظيف الأسنان، لأنه يعمل على إزالة جير الأسنان، وبالتالى يعمل على قتل البكتيريا الضارة.

3- تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

4- من الضرورى الإكثار من تناول الأطعمة البحرية واللحوم الطبيعية وإضافة زيت جوز الهند إلى النظام الغذائى، فقد يساعد ذلك على علاج تسوس الأسنان بشكل تدريجى، لأن هذه الأطعمة تحتوى على الفيتامينات الأساسية والمعادن اللازمة لتقوية الأسنان وتحصين جهاز المناعة من العدوى.

5-من الضرورى إضافة الخضروات المطبوخة إلى النظام الغذائى الخاص بك، لأنها تساعد على تغذية الأسنان وتجعلها خالية من وجود فجوات.

6-يمكنك إضافة زيت السمك والكبد إلى جزء من النظام الغذائى الخاص بك، لأنه غنى بالكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الرئيسية اللازمة لصحة الأسنان.

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