7 فوائد صحية مذهلة للموز.. يحسن المزاج والذاكرة ويخفض الضغط

الموز من الأطعمة الرائعة المعروفة بفوائدها الصحية المثيرة منذ قديم الزمان، وهو دائما ما كان يرتبط بالحكم ومعروف أنه كان الطعام المفضل للحكماء، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز فوائد الموز، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، وتشمل:>1. يساهم الموز فى خفض مستويات الضغط الدموى لأنه غنى بعنصر البوتاسيوم.

2. تناول ثمرة موز واحدة يوميا تحد من خطر الإصابة بمرض حساسية الصدر أو الربو بنسبة 34% وفقا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية إمبيريال لندن.

3. تناول الموز خلال أول سنتين فى عمر الإنسان يحد من خطر إصابته بسرطان دم الأطفال لأنه غنى بفيتامين "ج"، وكما أنه يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لأنه غنى بالألياف.

4. يعزز صحة القلب لأنه غنى بالألياف وفيتامين "ج" و"ب6" والبوتاسيوم، ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. تناول نصف موز يوميا يساهم فى ضبط مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكر، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناوله لأنه قد يتسبب فى نتائج عكسية ويرفع مستويات السكر بشكل ملحوظ.

>6. يساهم فى علاج الإسهال ويعزز صحة الأمعاء.

7. يساهم فى تحسين المزاج وتقوية الذاكرة لأنه غنى بالحمض الأمينى "تربتوفان".

وأضاف التقرير أن المرضى الذين يتناولون أدوية مثبطات البيتا مثل عقار أتينولول يجب ألا يفرطوا فى تناول الموز حتى لا يصابون بارتفاع ملحوظ فى مستويات البوتاسيوم، وكذلك مرضى الكلى يجب أن يتناولوا الموز بحذر.

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