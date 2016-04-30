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العثور على جثة غريق شاطئ بورسعيد أمام ميناء الصيد

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العثور على جثة غريق شاطئ بورسعيد أمام ميناء الصيد العثور على جثة غريق شاطئ بورسعيد أمام ميناء الصيد
أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أنه تم العثور على جثة الطالب فارس عبد الواحد الزفتاوى، الذى لقى مصرعه غرقا بشاطئ بورسعيد، منذ 3 أيام، أمام ميناء الصيد.

وأضاف المصدر، أنه جارى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.


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