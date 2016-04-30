إيما واتسون تتألق بالأبيض والأسود فهل تنجح في تنسيقهما؟

يبدو أن الإطلالات بالأبيض والأسود هي الخيار المثالي لمَنْ تريد أن تتألق بإطلالة أنيقة وبسيطة في الوقت نفسه، وقد كانا الخيار الأول للممثلة البريطانية الشابة إيما واتسون Emma Watson حيث ظهرت بتنسيقات متنوعة ومختلفة، يزينها اللونان الأبيض والأسود بطريقة بسيطة وناعمة.

وعلى الرغم من أن هذين اللونين يعتبران أحد عناوين الإطلالات الكلاسيكية الناعمة إلا أن إطلالات إيما واتسون، كانت متنوعة بتصميمها وتنسيقها بين الـ "ستايل" الأنثوي البسيط والإطلالات العصرية الجريئة، فنجدها مرات متألقة بفستان أبيض قصير وناعم على السجادة الحمراء، وأخرى اختارت فيها فستانَ سهرةٍ طويلاً لإطلالتها في إحدى الحفلات الكبيرة، وأحياناً نراها تبتعد عن كل ما هو متوقع، وتختار Crop Top بأكمام منفوخة ولافتة، أو تظهر بإطلالة جريئة مرتدية فستاناً بقصَّات عصرية مثل إطلالتها في حفل Met Gala العام الماضي.

ويمكنك أن تشاهدي في الصور أعلاه إطلالات النجمة إيما واتسون عاشقة الإطلالات المختلفة، والتصاميم الجريئة، ويبدو فيها أن اختيارها اللونين الأبيض والأسود لهذه الإطلالات كان صائباً، حيث جمعت هذه الإطلالات بين البساطة والجرأة في الوقت نفسه ما شكَّل خليطاً من الأناقة.

جمعنا لكِ باقة من إطلالات إيما واتسون، شاهديها وشاركينا برأيك.