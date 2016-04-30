النيابة تستدعى الراقصة شمس ووالدتها للاستماع لأقوالهما فى بلاغ سعد الصغير

أمر عمرو رضوان وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى باستدعاء الراقصة شمس ووالدتها، للاستماع إلي أقوالهما فى البلاغ الذى تقدم به المطرب الشعبى سعد الصغير، واتهمهما فيه بتحريض 3 أشخاص مجهولين استوقفوه فى منطقة شبرا الخيمة، وأجبروه على توقيع أوراق علي بياض تحت تهديد الأسلحة النارية، وطالبوه بدفع 2 مليون جنية مقابل إعادة تلك الأوراق له مرة أخرى.

كان الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى، تلقيا بلاغا من "سعد محمود حنفى عبد العزيز"، وشهرته سعد الصغير، اتهم فيه كلا من "آلاء محمد عبد الرازق" وشهرتها "شمس" و والدتها "وفاء كمال مصطفى"، بتحريض 3 أشخاص مجهولين على إشهار أسلحة نارية في وجهه وشل حركته وإجباره على توقيع أوراق على بياض، وعمل تسجيل صوتى على موبايل، ثم طلبوا منه 2 مليون جنيه مقابل إعادة تلك الأوراق له مرة أخرى، وذلك أثناء دخوله منزله بمنطقة المنشية الجديدة فى شبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2755 لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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