أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عامل بحوزته 6 طرب حشيش و400 قرص مخدر و100 جرام أفيون بالغردقة

Google+ Print
سقوط عامل بحوزته 6 طرب حشيش و400 قرص مخدر و100 جرام أفيون بالغردقة سقوط عامل بحوزته 6 طرب حشيش و400 قرص مخدر و100 جرام أفيون بالغردقة
تمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على عامل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وأقراص التامول، وكمية من الأفيون، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بتمكن الرائدين حازم الشيخ ومحمد عادل، وكيلا قسم مكافحة المخدرات، من ضبط عامل 40 سنة، وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش، و400 قرص تامول، و100 جرام أفيون بالغردقة، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.


>- مباحث البحر الأحمر تنجح فى إعادة الطفلة المختطفة بالغردقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365