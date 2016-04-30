سقوط عامل بحوزته 6 طرب حشيش و400 قرص مخدر و100 جرام أفيون بالغردقة

تمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على عامل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وأقراص التامول، وكمية من الأفيون، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بتمكن الرائدين حازم الشيخ ومحمد عادل، وكيلا قسم مكافحة المخدرات، من ضبط عامل 40 سنة، وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش، و400 قرص تامول، و100 جرام أفيون بالغردقة، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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