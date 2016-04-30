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بالصور.. مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق

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بالصور.. مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق بالصور.. مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق
أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى بالعراق، اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق.

وأكد الصدر إيقاف كل عمل سياسى للتيار الصدرى إلا لتأسيس ائتلاف ضد المحاصصة، ومقاطعة جلسات البرلمان، داعيا أنصاره لمواصلة الاعتصام قائلا "لن نقبل أى منصب حكومى فى ظل المحاصصة واستمرار الفساد فى العراق".

ودعا مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحفى اليوم، كتلة الأحرار لمقاطعة جلسات البرلمان حتى إنهاء المحاصصة، قائلا" لن نقدم أى مرشح للحكومة حتى لتشكيلة التكنوقراط، و أدعو لانتفاضة شعبية كبرى ضد الفساد والفاسدين وأرفض أى خلط بين حكومة التكنوقراط ونظام المحاصصة".

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (1)

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (2)

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (3)

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (4)

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (5)

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (6)

مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق (7)


>- أتباع مقتدى الصدر يتجمعون فى ساحة التحرير وسط بغداد
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