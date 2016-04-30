لندن تعلن مقتل ألف جهادى فى الضربات الجوية البريطانية

أظهرت أرقام كشفتها وزارة الدفاع البريطانية أن الضربات الجوية البريطانية التى استهدفت تنظيم داعش منذ سبتمبر 2014 فى العراق ومنذ ديسمبر الفائت فى سوريا أسفرت عن مقتل نحو الف مقاتل فى التنظيم المتطرف.

وبحسب الأرقام التى نشرت الجمعة فإن نحو 974 مقاتلا متطرفا قتلوا فى العراق بالضربات الجوية البريطانية بين سبتمبر 2014 ومارس 2016 فيما قتل 22 فى سوريا بين ديسمبر 2015 مارس 2016.

وأوضحت الوزارة أنه "لم تسقط أى ضحية مدنية خلال هذه الفترة" وأن هذه الأرقام تشكل "تقديرات تستند فقط إلى تحليلات فى مرحلة ما بعد الضربات الجوية".

وأشارت التقديرات الأخيرة التى نشرتها وزارة الدفاع البريطانية فى ديسمبر 2015 إلى مقتل نحو 330 جهاديا فى العراق.

وتشارك المملكة المتحدة فى التحالف الدولى ضد الجهاديين والذى يضم أكثر من ستين بلدا. وهى تستخدم ثمانى مقاتلات تورنيدو وست مقاتلات تايفون إضافة إلى طائرات ريبر من دون طيار لتنفيذ مهمات فى العراق وسوريا.

>