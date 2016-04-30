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تأحيل محاكمة 51 متظاهراً في ذكرى تحرير سيناء لـ٧ مايو

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تأحيل محاكمة 51 متظاهراً في ذكرى تحرير سيناء لـ٧ مايو تأحيل محاكمة 51 متظاهراً في ذكرى تحرير سيناء لـ٧ مايو

محاكمة – أرشيفية

أجلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة 51 متظاهر في 25 أبريل في ذكرى تحرير سيناء احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود عن جزيرتي تيران وصنافير المسماة بأحداث “الأرض مش للبيع”؛ لجلسة ٧مايو.

وطالب دفاع جبهة متظاهري مد أجل للاطلاع، وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي ، كما ان المتهمين ليس على خصومة مع الدولة او عناصر خطيرة متعدة الاجرام، وانهم مصريين ويحق لهم الدفاع عن اراضيهم كما انهم من حقهم التعبير عن آرائهم .

واوضح للقاضي ان الاحتجاز غير الادمي في معسكر الجيل الأخضر ، وفض كاميرات الشوارع، وسؤال الضباط عن الواقعة، وطالبوا اخلاء سبيل المتهمين لوجود بعضهم لديه الامتحانات.

ودفعوا أن القبض غير عشوائي وفي اماكن متفرقة، كما طالبوا بالإسعاف لاثنين من المتظاهرين بسبب إصابتهما بمشاكل في القلب وآخر ذبحة صدرية وتم نقلهم بسيارة الاسعاف.

كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، احال 13 متهم لمحكمة الطفل من اصل 64 متهم ، كما احال 51 اخرين الى محكمة الجنح بينهم 18 مخلى سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، إلى محكمة الجنح.

كان المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفي، رئيس النيابة، أمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب.

ويواجه المحتجزون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت على المتظاهرين بشوارع وسط القاهرة، الإثنين ، 25 أبريل، في أثناء تنظيمهم مظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود.

 

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