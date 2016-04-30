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سفير مصر بالعراق: جميع العاملين بالسفارة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد بخير

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سفير مصر بالعراق: جميع العاملين بالسفارة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد بخير سفير مصر بالعراق: جميع العاملين بالسفارة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد بخير
أكد سفير لدى العراق السفير أحمد درويش السبت، أن جميع العاملين بالسفارة المصرية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد بخير.

وقال السفير درويش، فى تصريح لمراسل "أ ش أ" فى العراق، أن مقر السفارة المصرية يقع على بعد 15 مترا من مقر السفارة الأمريكية التى انطلقت داخلها صافرات الإنذار، وتم توجيه تحذيرات عبر الميكروفونات لتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأشار السفير درويش إلى أن المتظاهرين دخلوا مقر مجلس النواب العراقى بالمنطقة الخضراء.. لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع أو التنبؤ بما سيحدث، وأن القيادات العراقية أكدت عدم وجود خطر على مقار السفارات وأن الاحتجاجات تتسم بالسلمية.


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مصر 365

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