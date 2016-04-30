أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أنصار الصدر يحاصرون موظفى البرلمان العراقى ويحطمون أثاث المبنى

Google+ Print
بالصور.. أنصار الصدر يحاصرون موظفى البرلمان العراقى ويحطمون أثاث المبنى بالصور.. أنصار الصدر يحاصرون موظفى البرلمان العراقى ويحطمون أثاث المبنى
أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الآلاف من أنصار التيار الصدرى يحاصرون موظفى البرلمان العراقى بعد اقتحامه، حيث قاموا بتحطيم أثاث المبنى.

واستعان أنصار الزعيم الصدرى الشيعى مقتدى الصدر أثناء اقتحامهم البرلمان العراقى والمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم السبت ببعض الأطفال، حيث اعتلى الأطفال الكتل الخرسانية ملوحين بالأعلام العراقية مرددين شعارات مؤيدة للزعيم الشيعى، ومنددة بالحكومة العراقية والبرلمان.

اقتحام-انصار-الصدر-للبرلمان-العراقى (1)

اقتحام-انصار-الصدر-للبرلمان-العراقى (2)

اقتحام-انصار-الصدر-للبرلمان-العراقى (3)

اقتحام-انصار-الصدر-للبرلمان-العراقى (4)

اقتحام-انصار-الصدر-للبرلمان-العراقى (5)


>- بالفيديو.. نصار مقتدى الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء فى بغداد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو