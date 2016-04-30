بالصور.. أنصار الصدر يحاصرون موظفى البرلمان العراقى ويحطمون أثاث المبنى

أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الآلاف من أنصار التيار الصدرى يحاصرون موظفى البرلمان العراقى بعد اقتحامه، حيث قاموا بتحطيم أثاث المبنى.

واستعان أنصار الزعيم الصدرى الشيعى مقتدى الصدر أثناء اقتحامهم البرلمان العراقى والمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم السبت ببعض الأطفال، حيث اعتلى الأطفال الكتل الخرسانية ملوحين بالأعلام العراقية مرددين شعارات مؤيدة للزعيم الشيعى، ومنددة بالحكومة العراقية والبرلمان.

- بالفيديو.. نصار مقتدى الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء فى بغداد