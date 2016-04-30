محلب ووزيرا المالية والرى يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة بالكاتدرائية

زار المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة، ودار بينهم حوار اتسم بالود والإشادة المتبادلة، حيث أعرب البابا عن تثمينه لجهود المهندس محلب التى تفيد الدولة وتمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الجاد.

وهنأ عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية، قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة، بعدما وصلا إلى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ظهر اليوم واستقبلهما قداسة البابا.

وأشار البابا تواضروس خلال اللقاء إلى ضرورة الاستخدام الرشيد لمصادر المياه، وكيفية التوعية للعمل على ذلك، مضيفًا أنه من المهم أن نحافظ على قطرة المياه ومصر فيها خير المهم كيفية استخدامه، مؤكدا أن بلادنا يجب أن تنتج أفكارا شجاعة خلاقة.

واستقبل البابا تواضروس أيضًا الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة.

وزار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، يرافقه وفد يمثل قيادات الطائفة ورؤساء المؤسسات التابعة لها، المقر البابوى، وخلال اللقاء قدم الوفد التهنئة للبابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد، معبرين عن أمنياتهم للأقباط وللمصريين جميعا بالسلام والاستقرار.

وبعث وزير الثقافة حلمى النمنم رسالة تهنئـة للبابا تواضروس الثانى بذات المناسبـة قائلا "يسعدنى تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

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