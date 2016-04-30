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مران الأهلي - ربيعة يغيب.. الشيخ يخرج مصابا وغالي والسعيد يعودان

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مران الأهلي - ربيعة يغيب.. الشيخ يخرج مصابا وغالي والسعيد يعودان مران الأهلي - ربيعة يغيب.. الشيخ يخرج مصابا وغالي والسعيد يعودان

غاب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي عن مران الفريق صباح اليوم السبت بسبب المرض.

وحضر ربيعة إلى مقر النادي صباح اليوم، قبل أن يغادر دون حضور الحصة التدريبية بإذن من الجهاز الفني بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

من جهة أخرى، تعرض أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق لإصابة بكدمة قوية في الركبة أثناء التقسيمة التي أجراها مارتن يول المدير الفني الهولندي للفريق.

وغادر الشيخ مران الفريق على إثر تلك الإصابة بعد تدخل خالد محمود طبيب الفريق، والذي فضل عدم استكمال اللاعب للمران.

وكذلك عاد للمران اليوم، كل من حسام غالي قائد الفريق - عبد الله السعيد - حسام عاشور وأحمد فتحي، والذين أنهوا فترة الإجازة التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني لينتظموا في التدريبات الجماعية من جديد.

ويستعد الأهلي لملاقاة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.

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