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مارتن يول يمنح اللاعبين راحة من التدريبات.. واختبار طبي للشيخ يوم الإثنين

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مارتن يول يمنح اللاعبين راحة من التدريبات.. واختبار طبي للشيخ يوم الإثنين مارتن يول يمنح اللاعبين راحة من التدريبات.. واختبار طبي للشيخ يوم الإثنين

قرر مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي، منح اللاعبين فترة راحة يوم غدا الأحد من التدريبات لتفادي الإجهاد.

ويرى مارتن يول أن اللاعبين بحاجة إلى فترة من الراحة لمزيد من الاستشفاء والجاهزية للمباريات المقبلة.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم السبت، إذ شهد إصابة أحمد الشيخ وخروجه من التقسيمة. "طالع التفاصيل"

وقرر خالد محمود طبيب الأهلي، أن يخضع أحمد الشيخ لاختبار طبي يوم الإثنين المقبل لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة حرس الحدود.

ويستعد الأهلي لملاقاة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.

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