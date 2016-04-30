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بالصور.. ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا

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بالصور.. ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا بالصور.. ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا

قتل 23 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة السبت، فى منطقة النهروان جنوب شرقى العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر أمنى أن 23 عراقيا قتلوا وأصيب 39 آخرون بجراح نتيجة انفجار سيارة مفخخة فى سوق "الجوبة" للمواشى بمنطقة النهروان، مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى.

وتشهد العاصمة العراقية منذ أول أمس الخميس، قطعا للطرق ومنع سير السيارات فى معظم شوارع بغداد بسبب مراسم زيارة مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم فى بغداد حيث يتوافد مئات الآلاف من الشيعة من العراق والخارج.

يذكر أن عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تحدث بين الحين والآخر فى العاصمة العراقية، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (1)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (2)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (3)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (4)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (5)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (6)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (7)

ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى بغداد لـ 23 قتيلا و39 جريحا (8)
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