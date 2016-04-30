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وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت: الترتيب للانتخابات وفقا للدستور الجديد

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وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت: الترتيب للانتخابات وفقا للدستور الجديد وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت: الترتيب للانتخابات وفقا للدستور الجديد
أفادت فضائية " سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل أن رؤية وفد اليمنية المفاوض فى مشاورات الكويت طالبت بتثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل، وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين داخليا وخارجيا، وفك حصار المدن وفتح ممرات آمنة فى كل المناطق والمدن لإدخال المساعدات الإنسانية.

كما أكد الوفد اليمنى على ضرورة انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة عبر لجنة عسكرية يشكلها الرئيس اليمنى منصور عبد ربه هادى، ومناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.


>- منصور هادى: الحكومة حريصة على العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم

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