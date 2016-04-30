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غارات جوية تركية تستهدف المتمردين الأكراد خلال الليل

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غارات جوية تركية تستهدف المتمردين الأكراد خلال الليل غارات جوية تركية تستهدف المتمردين الأكراد خلال الليل
قال الجيش التركى إنه نفذ غارات جوية خلال الليل ضد المتمردين الأكراد شمالى العراق وجنوبى شرق تركيا.

استهدف القصف الذى استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة مناطق أفاسين، هاكورك وقنديل، المعاقل العراقية لحزب العمال الكردستانى المحظور.

كما نفذت الطائرات التركية أيضا غارات فى محافظة سريناك جنوبى شرق تركيا.

قال بيان للجيش نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم السبت إن العديد من المخابئ والمستودعات دمرت. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية.

يقاتل حزب العمال الكردستانى منذ عقود فى تمرد ضد الدولة التركية والذى خلف 40 ألف قتيلا. وانهارت عملية سلام الصيف الماضى، ما فتح دائرة جديدة من العنف فى جنوب شرقى البلاد ذو الأغلبية الكردية.
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