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وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار دمشق

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وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار دمشق وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار دمشق

>وصلت، صباح اليوم السبت، إلى مطار دمشق الدولى طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية للسوريين مقدمة من الروسية .

وذكر مدير مركز المصالحة الروسى فى دمشق، يورى زرايف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - أن المساعدات مقدمة من الحكومة الروسية إلى السوريين وتتضمن مواد إغاثية متنوعة ومستلزمات للأطفال، وسيجرى توزيعها على مئات المتضررين فى بلدة معضمية القلمون بريف دمشق.

وكانت روسيا قد قدمت خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لعشرات البلدات فى مختلف المحافظات السورية، وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فى سوريا لضمان وصولها إلى مستحقيها.
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مصر 365

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