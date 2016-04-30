قاضى "أحداث بولاق أبوالعلا" يعنف الدفاع لجهلهم بقانون الإجراءات الجنائية

عنف المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أعضاء هيئة الدفاع فى قضية محاكمة 104 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميآ بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا"، قائلآ لهم: "يا أساتذة من فضلكم، عليكم قراءة قانون الإجراءات الجنائية قراءة متأنية صحيحة، وقراءة الفقه للوصول للغرض من نص القانون"، موجها حديثه لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالقضية.

جاء ذلك عقب ملاحظة رئيس المحكمة أثناء استماعه لمرافعة أحد أعضاء هيئة الدفاع بالقضية، بأن هناك قصورا فى الاستناد لمواد قانون الإجراءات الجنائية، وفى شرح تلك المواد المستند للترافع بالقضية أمام المحكمة.



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