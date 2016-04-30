وزير الشباب والرياضة يفتتح نادى «سينزو» الرياضى بالغردقة‎

مراسل«ONA»:

إفتتح ظهر اليوم السبت، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، نادى «سينزو» الرياضى بمدينة الغردقة، والذى يُعد أول مجمع خدمى سياحى رياضى بالغردقة على مساحة 105 آلاف متر مربع، بإجمالى إستثمارات وصلت الى 350 مليون جنية .

ويهدف المُجمع المُتكامل إلى توفير وجهة أساسية لخدمة الرياضيين من الهواة والمحترفين محليًا وعالميًا، ليعمل بذلك كحلقة وصل بين الرياضة والحياة الاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى جذب الفرق الدولية والمحلية لإستخدام منشآت النادى الرياضية فى الدورات والبطولات ومخيمات التدريب الموسمية، ويأتى افتتاح النادى بهدف تحفيز السياحة الرياضية فى مصر ووضعها ضمن قائمة الاستثمارات الهامة والحيوية.

ويعمل بالنادى أكثر من 300 فرد فى مختلف المجالات وتم إنشاؤه على أحدث مستوى ويحتل موقع متميز بمدينة الغردقة ويتضمن 4 حمامات سباحة و3 ملاعب كرة القدم بالإضافة إلى مطعم للوجبات الخفيفة ومنطقة للأطفال ومدرج وملاعب كرة يد وكرة طائرة وتنس و3 ملاعب متعددة الأغراض ومضمار سباق وملاعب اسكواش وجيم متكامل.

المرحلة الثانية تتكون من فندق لخدمة المعسكرات الرياضية والسياحية بما فى ذلك المنتخبات الوطنية والأندية والأكاديميات، بالاضافة الى مركز صحى طبى عالمى يقدم خدمات واستشارا طبية وصحية بتقنية عالمية لتحسين الصحة العامة.