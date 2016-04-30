وزارة الصحة تعلن عن برنامج تدريبي لــ«540» طبيب

مراسل«ONA»:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ برنامج تدريبى لعدد 540 طبيب وطبيبة كمرحلة أولى ، على حزمة الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الأولية ، للأطباء الجدد تكليف مارس 2016 ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، مشيرة الي أن البرنامج من المقرر أن يبدأ يوم 14 مايو المقبل.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والمتكاملة، أن البرنامج التدريبى سيتم تنفيذه على مراحل بالمحافظات، حيث تبدأ المرحلة الأولى بـ 12 محافظة وهى «القليوبية ، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، الاسكندرية ، الدقهلية ، بورسعيد ، السويس ، الإسماعيلية ، الاقصر ، اسوان ، جنوب سيناء» .

وأضافت، أن البرنامج يشتمل على العديد من الدورات فى الرعاية الأولية وطب الاسرة ، الرعاية المتكاملة لصحة الطفل IMCI ، الاعمال الوقائية واعمال مكتب الصحة ، رعاية أطفال السن المدرسى ، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ، تنظيم الاسرة ، رعاية الامومة والطفولة MCH ، اساسيات السونار فى مجال رعاية الحمل ، الاسعافات الاولية واساليب انقاذ الحياة ، النيابات والبعثات والطب الشرعى ، أدلة العمل الاكلينيكية ، المهارات الادارية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أن الوزارة تهتم اهتمامًا بالغًا بتدريب الأطباء بوجه عام والهدف من التدريب هو رفع كفاءة الاطباء حديثى التخرج مقدمى الخدمات الصحية بمنشأت الرعاية الأولية بما سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن المصرى .

وأضاف، أن من يتجاوز البرنامج التدريبى بنجاح سيحصل على شهادة بإتمام الدورة معتمد ومختوم من وزارة الصحة ، وسوف يحصل ايضا على شهادة بعدد الساعات النظرى والعملى معتمدة ومختومة من الوزارة.