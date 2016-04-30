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بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد مدينة الأبحاث العلمية فى برج العرب

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بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد مدينة الأبحاث العلمية فى برج العرب بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد مدينة الأبحاث العلمية فى برج العرب
تفقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى ،اليوم، مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب بالإسكندرية، ووضع حجر أساس لمحطة الكهرباء لمعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة والمنطقة الاستثمارية والحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى وضع حجر أساس معهد البيئة والمواد الطبيعية داخل مدينة الأبحاث العلمية.

وأكد وزير التعليم العالى، أن المنطقة الاستثمارية تتولى إنشاؤها القوات المسلحة لكى تكون جاهزة خلال عامين، كأول مركز بحثى على مستوى الجمهورية ، والاستثمار الجيد للمعرفة والتطبيق المعملى للنتائج البحوث وإخراجها فى صورة منتجات عالية التكنولوجيا .

وأضاف "الشيحى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المنطقة الاسثمارية تربط بين جهات ثلاثة رئيسية، وهى الصناعة والجامعات ومراكز البحوث والدولة، وإنشاء شبكات لتسويق التكنولوجيا والعلوم والأبحاث المختلفة، وتطبيق براءات الاختراع المنبثقة من المراكز البحثية .

اشرف الشيحى - اجتماع بمجلس امناء مدينه الابحاث العلميه ببرج العرب بالاسكندريه (1)

اشرف الشيحى - اجتماع بمجلس امناء مدينه الابحاث العلميه ببرج العرب بالاسكندريه (2)

اشرف الشيحى - اجتماع بمجلس امناء مدينه الابحاث العلميه ببرج العرب بالاسكندريه (3)

اشرف الشيحى - اجتماع بمجلس امناء مدينه الابحاث العلميه ببرج العرب بالاسكندريه (4)


>- بالصور.. وزير التعليم العالى يجتمع مع مجلس أمناء برج العرب للأبحاث العلمية

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