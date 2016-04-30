هيا بنت الحسين متحدثة رئيسة في منتدى الإعلام العربي

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمّو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة المدينة الإنسانية العالمية، ستكون المتحدثة الرئيسة للدورة الخامسة عشرة للمنتدى، حيث ستلقي سموها الكلمة الرئيسة لهذه الدورة خلال الافتتاح الرسمي للحدث الأبرز على خارطة الإعلام العربي صباح الثلاثاء 10 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن تشريف سمو الأميرة هيا بنت الحسين للمنتدى بكونها المتحدثة الرئيسة لهذه الدورة سيمنح اللقاء زخماً نوعياً لما تمثله سموها من قيمة كرمز بارز من رموز العمل الإنساني، ولإسهاماتها المهمة في هذا المجال، إذ من المنتظر أن تتناول سموها في كلمتها علاقة الإعلام بالعمل الإنساني والأدوار المتوقعة منه خلال هذه الفترة المفصلية التي تمر بها المنطقة العربية وكذلك العالم بما تحمله من تحديات تضع مزيداً من الضغوط على كاهل الشعوب.

وأشارت المرّي إلى الدور الرائد الذي تقوم به سمو الأميرة هيا بنت الحسين، على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من موقعها كسفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة مجلس إدارة أكبر مركز للدعم اللوجستي للأعمال الإنسانية في العالم، والذي يباشر أنشطتها من خلال موقعه في دبي أكثر من 60 هيئة ومؤسسة عالمية متخصصة في مجال تقديم خدمات الإغاثة للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو الصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

وقالت سعادة المرّي إن "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" تجسّد حرص قيادتنا الرشيدة على لعب دور محوري ومؤثر في التخفيف عن معاناة مجتمعات عصفت بها الكوارث والأزمات سواء الطبيعية منها أو ما هي من صنع الإنسان، تأكيداً على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال في ضوء النهج الذي تتبعه الدولة في هذا الشأن وقد أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيرة إلى الإسهام الكبير الذي قدمته المدينة في مدِّ يد العون لملايين البشر في مناطق متفرقة من العالم، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة من سمو الأميرة هيا بنت الحسين، ما ساهم في التخفيف من معاناة ملايين الأبرياء في مناطق متفرقة حول العالم.

يُذكر أن شعار الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، "الإعلام..أبعاد إنسانية" يتناول البعد الإنساني للإعلام، وتُعقد أعمالها يومي 10-11 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من قيادات العمل الإعلامي والكُتَّاب والمفكرين.