سقوط بلطجى و5 من معاونيه اعتدوا على صاحب محل واحتجزوا عاملا ببولاق الدكرور

>ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة والاعتداء على صاحب محل بالضرب، بالإضافة إلى احتجازه عاملا بتحريض من زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما ببولاق الدكرور، كما تم ضبط 5 عاطلين يشاركون المتهم فى البلطجة، وتم إحالتهم غلى النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد طارق حمزه مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا من صاحب محل، اتهم فيه عاطلا بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجرح بيده وكدمات فى وجهه.

>وبانتقال المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، تم ضبط المتهم والقبض على 5 آخرين من معاونيه، وتبين أن المتهمين يمارسون أعمال البلطجة، ويفرضون إتاوات على المواطنين بالإكراه، كما تم العثور على عامل محتجز لدى المتهمين بتحريض من زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.

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