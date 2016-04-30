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القبض على سائق بحوزته تمثال يشتبه فى أثريته بالهرم

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القبض على سائق بحوزته تمثال يشتبه فى أثريته بالهرم القبض على سائق بحوزته تمثال يشتبه فى أثريته بالهرم
ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق بحوزته تمثال يشتبه فى أثريته بالهرم، واعترف المتهم بحيازته للتمثال لعرضه للبيع لأحد عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم بدأت أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط سائق أثناء قيادته سيارة ملاكى بحوزته تمثال صغير الحجم يشتبه أن يكون قطعة أثرية، وهاتف محمول يحتوى على مقاطع لمقبرة بها قطع يشتبه أن تكون أثرية.

بمواجهته اعترف بحيازته للتمثال المضبوط بقصد الاتجار، وأنه حضر لعرضه على أحد عملائه لبيعه، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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