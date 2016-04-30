بالصور.. بدء جلسة محاكمة متهمى قضية "أحداث بولاق أبو العلا" ‎

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث بولاق أبو العلا"، ومن المقرر أن تستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعة الدفاع بالجلسة.

وطلب رئيس المحكمة فى مستهل الجلسة من أحد أعضاء هيئة الدفاع قائلآ "اتفضل يا أستاذ ابدأ فى الدفوع"، بعدما حاول إبداء بعض الطلبات فى البداية الأمر الذى رفضه رئيس المحكمة.

- تأجيل محاكمة 104 متهمين بقضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا" لجلسة 30 أبريل