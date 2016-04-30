بالصور.. بدء جلسة محاكمة متهمى قضية "أحداث بولاق أبو العلا" ‎

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث بولاق أبو العلا"، ومن المقرر أن تستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعة الدفاع بالجلسة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- تأجيل محاكمة 104 متهمين بقضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا" لجلسة 30 أبريل
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وطلب رئيس المحكمة فى مستهل الجلسة من أحد أعضاء هيئة الدفاع قائلآ "اتفضل يا أستاذ ابدأ فى الدفوع"، بعدما حاول إبداء بعض الطلبات فى البداية الأمر الذى رفضه رئيس المحكمة.
>- تأجيل محاكمة 104 متهمين بقضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا" لجلسة 30 أبريل
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