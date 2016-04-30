السيطرة على حريق بشقة سكنية بأبو النمرس دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بقرية طموه التابع لدائرة قسم أبو النمرس دون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بأبو النمرس، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والعقيد محمد فتحى مدير قطاع الجنوب، والفريق المرافق لهما وبصحبتهم 3 سيارات، وتم إخماد الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

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