أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بشقة سكنية بأبو النمرس دون إصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق بشقة سكنية بأبو النمرس دون إصابات السيطرة على حريق بشقة سكنية بأبو النمرس دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بقرية طموه التابع لدائرة قسم أبو النمرس دون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بأبو النمرس، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والعقيد محمد فتحى مدير قطاع الجنوب، والفريق المرافق لهما وبصحبتهم 3 سيارات، وتم إخماد الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

موضوعات متعلقة..
>الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق محل ملابس فى العتبة دون إصابات
>http://www.youm7.com/story/2016/4/30/الحماية-المدنية-بالقاهرة-تسيطر-على-حريق-محل-ملابس-فى-العتبة-/2697828#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365