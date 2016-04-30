ضبط صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بإمبابة

تمكن المقدم محمد راسخ، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، ومعاونه النقيب مصطفى على، من ضبط صاحب ورشة خراطة لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية، وعثر بحوزته على فرد خرطوش وشونيور كهربائى، وصاروخ كهربائى، و4 صفائح منشار و7 مبارد، وأدوات أخرى تستخدم فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث الجيزة من ضبط بائع لاتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بالهرم، حيث تم ضبطه وبحوزته بندقيتين خرطوش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ضبط ورشة أسلحة و52 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

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