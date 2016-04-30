القبض على 6 عاطلين يكونون تشكيلين عصابيين لسرقة المحال التجارية بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، اليوم السبت، القبض على 6 عاطلين يكونون تشكيلين عصابيين لسرقة المحلات وأكشاك البقالة بأكتوبر، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تفيد بتكوين 3 عاطلين لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة أكشاك البقالة بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب، مستخدمين سيارة أجرة "تاكسى"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة، وبحوزتهم "عتلة ومقص حديدى".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة لـ"كمية من السجائر، وكروت شحن، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة".

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 3 عاطلين يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة المحلات التجارية بأسلوب كسر الباب مستخدمين دراجة بخارية "تروسيكل".

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية (تروسيكل)، وبحوزتهم "عتلة و3 مقص حديدى"، وأرشدوا عن أماكن ارتكابهم تلك الحوادث وأماكن تصريفهم المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية والسنترالات بالبحيرة

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