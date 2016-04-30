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سلطات المطار تضبط راكبا قطريا بمحاولة تهريب 80 قرص "ترامادول"

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سلطات المطار تضبط راكبا قطريا بمحاولة تهريب 80 قرص "ترامادول" سلطات المطار تضبط راكبا قطريا بمحاولة تهريب 80 قرص "ترامادول"
تمكنت إدارة التأمين اليوم، السبت، بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء "أيمن عبد الفتاح" من ضبط راكب قطرى حاول تهريب 80 قرصا مخدرا "ترامادول" إلى قطر.

وأفاد مصدر بالمطار اليوم، السبت، بأنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة الخطوط القطرية - رقم1304، والمتجهة إلى قطر اشتبه رجال التأمين فى الراكب "ع.س" وبتفتيش حقائبة عثر بداخلها على 80 قرص ترامادول المخدر حاول إخفائها داخل "عبوة" خاصة بحبوب كمال الأجسام.

وأمر اللواء "فهمى مجاهد"، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

مضبوطات-(1)

مضبوطات-(2)


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