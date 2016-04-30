بعد 40 يومًا من الهجوم الإرهابي.. إعادة فتح صالة المغادرة في مطار بروكسل جزئيًا

يعاد فتح صالة المغادرة في مطار بروكسل جزئياً غداً الأحد، بعد مرور نحو 40 يوماً على هجوم إرهابي نفذه انتحاريان داخل هذا المرفأ الجوي في 22 مارس الماضي، حسبما أعلنت إدارة المطار.

وعقب مراسم إعادة فتح صالة المغادرة، سيتمكن ركاب 3 رحلات جوية من القيام بإجراءات المغادرة فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

واعتباراً من يوم الإثنين ستقسم الإجراءات الخاصة بجميع الرحلات بين المنطقة التي تم ترميمها والبنية التحتية المؤقتة التي أقيمت عقب الهجوم الإرهابي، وهكذا سترتفع قدرة المطار بنسبة تصل إلى 80% على الأقل.

وتهدف الشركة القائمة على إدارة المطار إلى استعادتها بنسبة 100% خلال الفترة الممتدة حتى منتصف يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة، أرنو فيست في بيان.

وينصح المطار الركاب بالوصول قبل موعد انطلاق الرحلة بـ3 ساعات، وجلب أقل قدر من الأمتعة، واحترام القواعد المتعلقة بالسوائل، والقيام بإجراء تسجيل الوصول على الموقع الإلكتروني للمطار، وطباعة التذكرة مسبقاً، وإظهار وثائق الهوية لدى دخول المطار.