أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعد 40 يومًا من الهجوم الإرهابي.. إعادة فتح صالة المغادرة في مطار بروكسل جزئيًا

Google+ Print
بعد 40 يومًا من الهجوم الإرهابي.. إعادة فتح صالة المغادرة في مطار بروكسل جزئيًا بعد 40 يومًا من الهجوم الإرهابي.. إعادة فتح صالة المغادرة في مطار بروكسل جزئيًا

هجمات بروكسل (أرشيفية)

يعاد فتح صالة المغادرة في مطار بروكسل جزئياً غداً الأحد، بعد مرور نحو 40 يوماً على هجوم إرهابي نفذه انتحاريان داخل هذا المرفأ الجوي في 22 مارس الماضي، حسبما أعلنت إدارة المطار.

وعقب مراسم إعادة فتح صالة المغادرة، سيتمكن ركاب 3 رحلات جوية من القيام بإجراءات المغادرة فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

واعتباراً من يوم الإثنين ستقسم الإجراءات الخاصة بجميع الرحلات بين المنطقة التي تم ترميمها والبنية التحتية المؤقتة التي أقيمت عقب الهجوم الإرهابي، وهكذا سترتفع قدرة المطار بنسبة تصل إلى 80% على الأقل.

وتهدف الشركة القائمة على إدارة المطار إلى استعادتها بنسبة 100% خلال الفترة الممتدة حتى منتصف يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة، أرنو فيست في بيان.

وينصح المطار الركاب بالوصول قبل موعد انطلاق الرحلة بـ3 ساعات، وجلب أقل قدر من الأمتعة، واحترام القواعد المتعلقة بالسوائل، والقيام بإجراء تسجيل الوصول على الموقع الإلكتروني للمطار، وطباعة التذكرة مسبقاً، وإظهار وثائق الهوية لدى دخول المطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا