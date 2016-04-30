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الداخلية تحاصر فسيخ الموت قبل شم النسيم.. وتضبط 200 طن أسماك فاسدة

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الداخلية تحاصر فسيخ الموت قبل شم النسيم.. وتضبط 200 طن أسماك فاسدة الداخلية تحاصر فسيخ الموت قبل شم النسيم.. وتضبط 200 طن أسماك فاسدة
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وملاحقة مخازن الفسيح والرنجة والأسماك مجهولة المصدر والفاسدة، لمواجهة جشع بعض التجار وتجميعهم كميات من الأسماك الفاسدة والنافقة وتخزينها، تمهيداً لطرحها فى أعياد شم النسيم بهدف تحقيق أرباح طائلة.

وقاد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة ، عدة حملات استهدفت الأسواق، وكبرى مخازن ومحال الفسيخ بالقاهرة الكبرى، وشدد على الضباط بالتواجد الميدانى فى الشوارع خلال هذه الأيام، واستهداف محال الفسيخ مجهول المصدر، والفاسد بناءً على معلومات من العناصر السرية وبلاغات المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة لشرطة التموين بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى فسخانى يعرض "أسماك فاسدة" أو مجهولة المصدر، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفى السياق أعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين حالة الاستنفار فى الأسواق والشوارع، ورفعت درجة الطوارئ إلى الحالة "ج" وسط حالة من التأهب القصوى، للتصدى لأى سلع تضر بصحة المصريين.

وضبطت شرطة التموين، فى أضخم حملات شنتها خلال الأيام الماضية بمختلف أنحاء الجمهورية خاصة كفر الشيخ نحو 200 طن أسماك مملحة ورنجة فاسدة ومجهولة المصدر، وتحفظت عليها وأحالت حائزيها إلى جهة التحقيق.

وفى إطار أشمل، ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 8 قضايا أسطوانات بوتاجاز بإجمالى 1278 أسطوانة وقضية دقيق مدعم وأقماح، بإجمالى 500 كيلو جرام و39 مخالفة مخابز و21 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة و28 قضية غش تجارى و239 قضية فى مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين و39 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بإجمالى 5.480 طن.


>- بالصور.."الداخلية" تضبط 410 أطنان فسيخ فاسد قبل طرحها بالأسواق فى شم النسيم

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مصر 365

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