3 أخطاء في تنظيف البيت

تقع ربات البيوت، أحياناً، في فخّ الأخطاء الشائعة في مجال التنظيف. لذا، يسلّط "سيدتي. نت" الضوء على الأخطاء الأبرز، في هذا المجال:

1- الخل والليمون الحامض لتنظيف الأسطح

صحيح أن خلط الخل والليمون الحامض يساعد في التعقيم ويضفي لمعاناً على الأسطح، إلا أن مزج هاتين المادتين الغنيتين بالأسيد قد يضرّ الأسطح والأرضيات.

2- تنظيف فرن الغاز بارداً

تنظّف كثيرات فرن الغاز، بعد وقت من تراكم الدهون عليه، ممّا يأخذ وقتاً وجهداً أكبر. لذا، يستحسن المسارعة إلى تنظيف الفرن، فور الانتهاء من الطبخ لسهولة إزالة الدهون.

3- اسفنجات الجلي الخشنة

لست بحاجة إلى استخدام اسفنجات الجلي الخشنة التي قد تلحق الضرر ببعض أنواع القدور والأواني، وخصوصاً "التيفال". ما عليك إلا نقع القدور بماء دافئ لمدة عشر دقائق لإزالة بقايا الطعام بسهولة، مع إمكانية إضافة القليل من الخل، حسب كمية الدهون الملتصقة.