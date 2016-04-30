لليوم التاسع على التوالي.. 20 غارة جوية على مناطق المعارضة في حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن 20 غارة جوية على الأقل نفذت في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة حلب بشمال سوريا، وهو تاسع يوم على التوالي لعنف وقصف متبادل أسفر عن سقوط قرابة 250 قتيلا من المدنيين.

ولم يذكر المرصد إذا كان سلاح الجو السوري أم سلاح الجو الروسي هو الذي شن الغارات.

وأوضح المرصد أن قصفا نفذته القوات الحكومية في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بالمدينة منذ 22 أبريل، أسفر عن مقتل 140 شخصًا بينهم 19 طفلا.

وأضاف أن قصف مقاتلي المعارضة لمناطق تحت سيطرة الحكومة خلال نفس الفترة أسفر عن مقتل 96 شخصًا بينهم 21 طفلا.