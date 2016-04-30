وزير الداخلية يهنئ الأقباط بـ«عيد القيامة» : نعتز بكل ما يجمع الأمة

بعث اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال عبد الغفار، في برقيته: “يسرني في مناسبة الاحتفال بعيد القيامة أن أبعث لقداستكم وللإخوة المسيحيين في جموع الوطن بأصدق التهاني وأسمى الأماني”.

وأضاف الوزير: “إن احتفالنا يجسِّد المشاعر الطيبة والروابط المتماسكة التي تنمي روح الانتماء للمصريين القادرين على التواصل المجتمعي لتحقيق أهدافهم السامية نحو البناء والتقدم والتنمية.. وكل عام وقداستكم بخير”.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، قال فيها: “يسرني في مناسبة الاحتفال بعيد القيامة أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهاني القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من البناء والتقدم والتنمية.. وكل عام وأنتم بخير”.

كما بعث اللواء مجدي عبدالغفار برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، قال فيها: “يسرني في مناسبة الاحتفال بعيد القيامة أن أبعث إليكم وطائفة الأقباط الكاثوليك بمصر بأصدق التهاني القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من البناء والتقدم والتنمية، وكل عام وأنتم بخير”.

كما وزير الداخلية برقية تهنئة للإخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين، جاء بها: “إننا إذ نشارك أشقاءنا المسيحيين احتفالهم السنوي لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تُميز الشعب المصري العريق بمشاعره الحريصة على وحدة الصف والتماسك في مواجهة كل صور الشر.. وكل عام وأنتم بخير”.