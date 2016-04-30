«التموين» تعلن الطوارئ إستعداداً لأعياد شم النسيم والقيامة المجيد

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعلان حالة الطوارئ إستعدادا لأعياد شم النسيم والقيامة المجيد وتشكيل غرف عمليات مركزية بالوزارة وبمديريات التموين بالمحافظات لتأمين إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتكثيف الحملات علي الاسواق لضبط المخالفين والسلع الضارة بصحة المواطنين.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان له اليوم أنه تم توفير كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وأيضا في منافذ البيع الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بأسعار مخفضة عن الاسواق وخاصة الاسماك الطازجة والمملحة والرنجة وذلك بكميات كبيرة وبجودة عالية

> وقال أنه تم إلغاء كافة الاجازات لمفتشي التموين الا في حالة الضرورة القصوي وذلك لتكثيف الحملات علي كافة أسواق الجمهورية للوقوف علي مدي توافر السلع الخاصة بأعياد الاخوة الاقباط وعيد شم النسيم من الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة وأيضا من توافر اللحوم والدواجن والبيض وباقي السلع الغذائية وتكثيف الحملات المشتركة من مفتشي ومباحث التموين والطب البيطري علي الثلاجات التي تقوم بتخزين الاسماك وأيضا لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة ظواهر الغش التجاري وضبط السلع منتهية الصلاحية.

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الحملات التي قام بها مفتشي القطاع خلال الفترة الاخيرة على مصانع ومحلات الاسماك أسفرت عن ضبط حوالي 400 طن من الاسماك والرنجة والاسماك المملحة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي مشيرا الي أستمرار تكثيف الحملات اليومية لضبط الاسواق.

أ ش أ