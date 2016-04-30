تعرف على توقيت وكيفية الحصول على تذاكر مباراة الأهلي وروما الودية

قرر النادي الأهلي طرح تذاكر مباراة الفريق الودية أمام نادي روما الإيطالي في الأسواق يوم 3 مايو المقبل.

ويلاقي الأهلي نظيره روما الإيطالي يوم 20 من شهر مايو المقبل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وستطرح تذاكر المباراة إلكتورنيا فقط عبر موقع TicketMaster.ae وهو نفس الموقع الذي طُرحت من خلاله تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصرية بداية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد وقع عقود خوض مباراة ودية أمام روما، تحصل مقابله على مبلغ مادي، تعرف على قيمته من هنا. "طالع التفاصيل"

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تذاكر المباراة ستطرح يوم الثلاثاء المقبل 3 مايو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت الإمارات والعاشرة صباحا بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن يخوض روما المباراة الودية بنجومه الأساسيين وعلى رأسهم فرانشيسكو توتي ومحمد صلاح وستيفان الشعراوي. ( اقرأ التفاصيل )

ويتوقع أن تشهد المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل جمهور الأهلي في الإمارات وفي الدول المجاورة.