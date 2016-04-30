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ستاندرليج يرفض تجديد استعارة فيكتور فالديز

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ستاندرليج يرفض تجديد استعارة فيكتور فالديز ستاندرليج يرفض تجديد استعارة فيكتور فالديز

(إفي): يغادر الإسباني فيكتور فالديز حارس مرمى مانشستر يونايتد المعار إلى ستاندرليج، الفريق البلجيكي بالتراضي حيث كان الاتفاق المبرم ينص على رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر ستاندرليج بيانا أعلن فيه انتهاء عقد استعارة لاعب البرسا السابق وكذلك اللاعب اليوناني يوانيس مانياتيس "لإعطاء دور أكبر للاعبين الشباب في نهاية الموسم الجاري".

ولم يتمكن يانيك فيريرا مدرب ستاندرليج من الاعتماد على فيكتور فالديز ومانياتيس، بسبب الإصابة، خلال المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق من أجل حجز مكان له في المنافسات الأوروبية للموسم المقبل.

كان الحارس الإسباني قد وصل ستاندرليج قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة في يناير الماضي. ولعب ست مباريات في الدوري البلجيكي واثنتين في الكأس بما فيها النهائي أمام كلوب بروج والذي شهد رفع فالديز للقب الأول والوحيد له في بلجيكا.

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