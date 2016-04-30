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بالفيديو - بنفيكا يهزم جيماريش بصعوبة ويقترب خطوة أخرى نحو اللقب

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بالفيديو - بنفيكا يهزم جيماريش بصعوبة ويقترب خطوة أخرى نحو اللقب بالفيديو - بنفيكا يهزم جيماريش بصعوبة ويقترب خطوة أخرى نحو اللقب

(إفي): اقترب بنفيكا بشدة من حسم بطولة الدوري البرتغالي بفوزه الصعب اليوم على فيتوريا دي جيمارايش بهدف دون رد، ليوسع الفارق مع ملاحقه سبورتنج لشبونة إلى خمس نقاط، حيث سيحل الأخير ضيفا على بورتو في مباراة صعبة بملعب (دراجاو) غدا السبت.

ومع بدء الأسبوع الـ32 من الدوري البرتغالي، اتخذ بنفيكا خطوة أخرى نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بفضل هدف برأسية اللاعب البرازيلي جارديل ومن تمريرة متقنة من زميله الأرجنتيني نيكو جايتان.

بينما يخوض سبورتنج لشبونة اختبارا قويا غدا أمام بورتو بملعب الأخير (دراجاو) حيث أصبح مطالبا بالفوز كي يحافظ على فرصه في مزاحمة بنفيكا.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، خلفه سبورتنج لشبونة بـ77 نقطة، فيما تجمد رصيد فيتوريا دي جيمارايش عند 36 نقطة في المركز الـ11.

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فيديو اليوم السابع

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