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كروتوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي في الموسم المقبل ' للمرة الأولى في تاريخه '

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كروتوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي في الموسم المقبل ' للمرة الأولى في تاريخه ' كروتوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي في الموسم المقبل ' للمرة الأولى في تاريخه '

(إفي): تمكن كروتوني من الصعود لدوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيري آ) لأول مرة في تاريخه عقب التعادل بهدف لمثله مع مضيفه مودينا.

وحقق كروتوني تأهله عقب موسم عظيم في الدرجة الثانية (سيري بيه) التي يتصدرها بفارق خمس نقاط عن كالياري الثاني و13 نقطة عن تراباني الثالث.

وهيمن كروتوني، الذي كان على وشك الهبوط من الـ(سيري بيه) الموسم الماضي، على البطولة تحت قيادة مدربه الكرواتي ايفان يوريتش.

وتأهل الفريق بفضل هجومه القوي والذي يعد ثاني أفضل هجوم في البطولة بـ59 هدفا، سجل الكرواتي انتي بوديمير 16 هدفا منها وفيديريكو ريتشي المعار من روما 10 أهداف.

بخلاف الجانب الهجومي، فإن يوريتش قام بعمل كبير على الصعيد الدفاعي، معتمدا على ثلاثة قلوب دفاع وظهيرين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في خلق فريق متوازن.

يشار إلى أن كروتوني ينتمي لمدينة تحمل نفس الاسم يقطن بها 62 ألف نسمة فقط وتشهد الليلة احتفالا بالتأهل للـ(سيري آ).

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