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روما يعلن مواجهة الأهلي ' الشقيق الأنجح مصريا وإفريقيا ' عبر الموقع الرسمي

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روما يعلن مواجهة الأهلي ' الشقيق الأنجح مصريا وإفريقيا ' عبر الموقع الرسمي روما يعلن مواجهة الأهلي ' الشقيق الأنجح مصريا وإفريقيا ' عبر الموقع الرسمي

أعلن نادي روما الإيطالي عن مواجهة نظيره الأهلي المصري في مباراة ودية عبر موقعه الرسمي.

ووصف روما المواجهة الودية التي ستقام بعد نهاية الدوري الإيطالي بخمسة أيام فقط، بأنها ستكون أمام الفريق الأنجح في وإفريقيا معددا بطولات النادي الأحمر على صعيد الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

كما تطرق الموقع الرسمي للعلاقة القوية التي تربط فريقي الأهلي وروما، مدللين على ذلك بالمباراتين الوديتين السابقتين اللتان جمعا الفريقين، حين فاز الأهلي في المرة الأولى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز روما في المباراة الثانية بثلاثية مقابل لا شئ.

ولم ينس الموقع الرسمي إبراز شعبية النادي الإيطالي في مصر والشرق الأوسط واصفين نفسه بأنهم ضمن أكثر الأندية العالمية شعبية في مصر والشرق الأوسط، بما أن صفحتهم الرسمية على فيسبوك تحتوي على معجبين مصريين أكثر من أي دولة أخرى.

تعرف على توقيت وكيفية الحصول على تذاكر مباراة الأهلي وروما الودية

وستقام مباراة الأهلي وروما الودية يوم 20 مايو المقبل على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات، والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج.

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