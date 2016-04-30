برشلونة يودع صوت مذيع ' كامب نو ' الداخلي بعد 59 سنة من العمل

(إفي): أعلن نادي برشلونة وفاة مانيل فيتش المذيع الداخلي لملعب "كامب نو" على مدار السنوات الـ59 الأخيرة.

واشتهر فيتش، الذي توفي مساء الجمعة عن 78 عاما ويعد بمثابة "صوت كامب نو" بعبارته الافتتاحية "مساء الخير ومرحبا بكم في الملعب".

وبدأ فيتش عمله في ملعب "كامب دي ليس كورتس" معقل البرسا القديم، وعلى مدار السنوات الـ59 التي تولى خلالها مهمة الإعلان عن تشكيلات وتبديلات الفرق، لم يتغيب عن العمل سوى أربع مرات فقط، آخرها كان لأسباب صحية السبت الماضي في مباراة برشلونة أمام سبورتنج خيخون في الجولة الـ35 من الليجا.

وأعلن برشلونة الحداد ثلاثة أيام لوفاة فيتش، فيما كتب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها "مانيل صوتك سيرافقنا للأبد. فلترقد في سلام".