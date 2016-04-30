بالصور.. انهيار جزئى بأعمدة قصر ثقافة إسنا بالأقصر بعد 6 شهور من افتتاحه

انهارت أجزاء من أعمدة الغرفة العلوية لمبنى قصر ثقافة إسنا الجديد، الذى افتتحه محافظ الأقصر ووزير الثقافة منذ 6 شهور، وذلك بسبب سوء أعمال البناء، وسط حالة من الغضب والسخط بين أهالى مدينة إسنا، خوفًا على أطفالهم الذين يتواجدون بمقر القصر بصورة يومية.

وتقدم العاملون بقصر ثقافة إسنا الجديد بعدة شكاوى للمسئولين بوجود تشققات بالسور وأنه معرض للانهيار فى أى وقت لكن دون جدوى، وظهرت آثار انهيار جزئى وتكسر لعدد من أعمدة القصر الذى ظهرت به شروخ تؤكد ضعف عمليات البناء التى قام بها المقاولون بمقصر القصر مشيرين إلى أنه لم يمر على بنائه 6 شهور حتى الآن.

وقال إبراهيم محمد أحمد أحد أبناء مدينة إسنا، أنهم فوجئوا أثناء لهو عدد من الأطفال داخل قصر الثقافة كعادتهم يوميًا بسقوط أجزاء من أحد أعمدة الطابق الثانى، بجوار الأطفال، ولكن العناية الإلهية أنقذتهم من الإصابة جراء سقوط أجزاء من الأسمنت والجبس التى تم استخدامها فى بناء الأعمدة.

وناشد إبراهيم محمد أحمد ابن مدينة إسنا، محمد بدر محافظ الأقصر بسرعة التحقيق مع المقاول الذى قام بتسليم المبنى لهيئة قصور الثقافة بعد بنائه، وكذلك التحقيق مع المختصين الذين استلموا المبنى منه دون مراجعة جيدة لأعماله.

وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة أسنا