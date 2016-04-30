ملتقى إنقاذ ليبيا يطالب بسحب المبعوث الأممى مارتن كوبلر من طرابلس

>حذر بيان أصدره "ملتقى إنقاذ ليبيا" بمدينة الأبيار من استمرار عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر، وطالب مجلس النواب الليبى بمخاطبة الأمم المتحدة بتغييره والطاقم الفنى له، وذكر البيان "أن كوبلر أصبح عبئاً على القضية الليبية، ويشكل خطراً على الشؤون الداخلية وسيادة الوطن، لذا يجب سحبه " حسب البيان.

واتهم البيان كوبلر "بأنه غير نزيه، باختراقه لبنود الاتفاق السياسي، وكذلك التشريعات المحلية للبلد،إلى ذلك طالب بيان ملتقى إنقاذ ليبيا، بتغيير لجنة الحوار السياسى الليبى بالكامل، شريطة ألّا تتدخل الأمم المتحدة فى اختيارها"، وأبدى البيان، تأييده لمجلس النواب الليبي، وقال إنه "الجسم المنتخب فى انتخابات مباشرة والجسم التشريعى والممثل الوحيد للشعب الليبي، والمتمثلة فى رئيسه عقيلة صالح".

وأكد البيان على دعم ملتقى إنقاذ ليبيا مع الجيش العربى الليبى بقيادة الفريق ركن خليفة حفتر،وطالب المجتمع الدولى بضرورة الإسراع فى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وأوضح البيان أن الجيش يحارب الإرهاب المدعوم من قوى داخلية تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية والاستحواذ على السلطة بعد رفضهم لصناديق الاقتراع بمساعدة بعض وحدات المجتمع الدولى.

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