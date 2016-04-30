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وزير الدولة للشئون الخارجية الإمارتى مستنكرا الوضع بسوريا:العنف أصبح ظاهرة يومية

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وزير الدولة للشئون الخارجية الإمارتى مستنكرا الوضع بسوريا:العنف أصبح ظاهرة يومية وزير الدولة للشئون الخارجية الإمارتى مستنكرا الوضع بسوريا:العنف أصبح ظاهرة يومية
استنكر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية الوضع فى سوريا، مؤكداً أن العنف أصبح ظاهرة يومية فى لغة العرب.

وقال قرقاش فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "‏التوحش والنذالة لا تعرف قاعا فى حروب العرب الأهلية، من سلفى الإعلامية السورية إلى استعراض الجثث عبر شاحنة النقل، وقبل ذلك عنف وإعدامات داعش"، مضيفاً "‏العنف واستعراضه أصبح ظاهرة يومية فى لغة العرب مع العرب، والإعلام الحديث سهل نشره، ظاهرة أن لم نتصدى لها ستصبح سردا مواكبا ومقبولا لحروبنا".

واستطرد وزير الدولة للشئون الخارجية "‏هل نقف صامتين أمام هذا الإفلاس والإنحطاط اليومى والمرافق لحروب العرب والإرهاب المصاحب؟ هل وجب أن نسقط أخلاقيا ونحن نمزق الأوطان ونفكك الدول؟".


>الخارجية الإماراتية: "محور الرياض أبو ظبى ثبتته التضحية وليس تحالف عابر"

أنور قرقاش: مصر تمثل ركيزة للرؤية الاستراتيجية للخروج من أزمات العرب
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