المرصد السورى: 244 مدنيا قتلوا فى حلب خلال 8 أيام

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا السبت، أن 244 مدنيا قتلوا جراء تصعيد القصف على مدينة حلب خلال الأيام الثمانية الماضية.

وأوضح المرصد أنه تم توثيق مقتل 244 مواطنا منذ فجر 22 أبريل الجارى، وحتى ليل أمس، بينهم 43 طفلا دون سن الـ 18، و27 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التى استهدفت مناطق سيطرة الفصائل بالأحياء الشرقية من المدينة، وقصف الفصائل المعارضة على مناطق سيطرة قوات النظام فى الأحياء الغربية لمدينة حلب.

وفى نفس الاطار ذكر المرصد أن قوات النظام استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق فى بلدة السرمانية وخربة الناقوس بسهل الغاب فى ريف حماة الشمالى الغربى، ومناطق أخرى فى قرية الجابرية بجبل شحشبو فى ريف حماة الغربى، بينما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق فى بلدة جسر بيت الراس بسهل الغاب فى حماة الشمالى الغربى.

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