الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعرب فيها عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته له ولجميع الإخوة المسيحيين بموفور الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب مصر بدوام العزة والرفعة.>كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة إلى مسيحيي مصر فى الخارج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنيا لهم النجاح والسعادة.

وأوفد السيسى، مصطفى شريف محمود رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى والأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد وحضور الاحتفال المقام بالكاتدرائية.

كما أوفد أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد، وهم محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وكريم الديوانى الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، وعبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، وحسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس، ومحمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس.

>كما أوفد الرئيس السيسى اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد وهم اللواء شرطة إبراهيم الشناوى إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة رجائى نيازى على عبد اللطيف إلى طائفة السريان الكاثوليك، واللواء شرطة سامى أحمد عبد المجيد أحمد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، واللواء شرطة عادل محمد محمود على الزنكلونى إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة عاطف عبد المجيد محمد بندارى إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

رئيس لجنة الشئون الخارجية يشارك بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية اليوم

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