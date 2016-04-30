رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر يزور شابا مصابا بمرض العظام الزجاجى

زار محمد سيد سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم، السبت، منزل الشاب "محمد ربيع عبد المجيد" بقرية (حمرة دوم)، والذى يعانى من مرض العظام الزجاجى حيث أنه يتعرض للكسر المستمر مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ورغم ذلك يحفظ القرآن الكريم كاملا ومتفوق فى دراسته حيث أنه طالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى ويحظى بحب واحترام جميع المحيطين به.

ونقل رئيس مدينة إسنا بنقل رسالة من محمد بدر، محافظ الأقصر للشاب أعرب فيها عن سعادته لتفوقه الدراسى وحفظ القرآن الكريم، وقدم له مساعدات عينية ولأسرته كما قام بالتنسيق مع مسئولى الجمعيات الخيرية لمساعدة "محمد ربيع" بكشك لمعاونة أهله فى متابعة حالته الصحية والإنفاق عليه دون طلب أموال من أحد.

وعلى الفور، وبمعرفة إحدى الجمعيات الخيرية، تم توفير كشك بالبضاعة وثلاجة وتوصيل الكهرباء للشباب المعاق الذى يحفظ القران الكريم كاملاً، ويجرى حالياً البحث لتقديم كرسى كهربائى من قبل مجلس مدينة إسنا للشاب لمساعدته فى التنقل بسهولة لدراسته.

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